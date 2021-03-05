2021/03/05 | 18:42 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادارة نادي القوة الجوية تطالب بتسمية طاقم تحكيمي اجنبي لمباراة فريقها امام الزوراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/05 | 18:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادارة نادي القوة الجوية تطالب بتسمية طاقم تحكيمي اجنبي لمباراة فريقها امام الزوراء) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادارة نادي القوة الجوية تطالب بتسمية طاقم تحكيمي اجنبي لمباراة فريقها امام الزوراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).