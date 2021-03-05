2021/03/05 | 18:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدّ مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران حسين امير عبداللهيان استتباب الامن في العراق مهد لزيارة بابا الفاتيكان فرنسيس بفضل تضحيات الشهيد قاسم سل...

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