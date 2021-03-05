عاجل: لجنة الصحة والسلامة في العراق تصدر قرارات جديدة

2021/03/05 | 18:45 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الجمعة، عدة توصيات بشأن جائحة كورونا، أبرزها منع استخدام مضادات الفيروس خارج إطار المؤسسات الرسمية.وذكرت اللجنة العليا في بيان، انها “وجهت بمنع استخدام اللقاحات خارج المؤسسات الرسمية، اضافة إلى منع استيراد لقاحات كورونا من أي جهة من دون موافقة وزارة الصحة”، مؤكدة على “منع التجمعات ومتابعة الإجراءات الوقائية”.وشددت اللجنة العليا على “وزارة التربية متابعة إغلاق المدارس الأهلية كافة”، مشيرة إلى أن “دوام الصيدليات الأهلية لغاية الساعة الثامنة مساء طيلة أيام حظر التجوال الشامل والجزئي”.

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