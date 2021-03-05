الأمم المتحدة في العراق: زيارة البابا تحمل رسالة أمل وسلام إلى مجتمع حاضن للتنوع

2021/03/05 | 18:45 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ رحب كريم خان رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش (يونيتاد) بالزيارة التاريخية التي يقوم بها قداسة البابا فرنسيس إلى العراق، والرسالة التي يحملها إلى جميع المجتمعات التي عانت بشدة من الفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش.وقال المستشار الخاص “إن زيارة البابا للعراق ولقاءاته مع الزعماء الدينيين العراقيين والمواقع الدينية التي يزورها تحمل رسالة سلام وتعايش بين جميع الطوائف في العراق، وخاصة أولئك الذين عانوا على يد تنظيم داعش من جميع الأديان، بما في ذلك المجتمع المسيحي.” وأضاف، في بيان صحفي، أن زيارات قداسة البابا إلى الموصل وقرقوش، وصلاته من أجل ضحايا الحرب […]

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