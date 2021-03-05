العقود الآجلة للنفط تواصل تسجيل المكاسب والخام الأمريكي يقفز بنحو دولارين

2021/03/05 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

واصلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، تسجيل المكاسب بعد قرار مجموعة دول "أوبك+" الإبقاء على تخفيضات الإنتاج دون تغيير حتى نهاية أبريل المقبل.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 3.46% (2.21 دولار) إلى 66.04 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 3.61% (2.41 دولار) إلى 69.15 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وكانت دول مجموعة "أوبك+" قد اتفقت أمس الخميس على إبقاء الإنتاج دون تغيير حتى نهاية أبريل المقبل، وقالت إن تعافي الطلب من جائحة فيروس كورونا ما زال هشا.

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