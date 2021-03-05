الحلبوسي يرحب بقداسة البابا فرنسيس في بلاد الرافدين مهد الحضارة الإنسانية

2021/03/05 | 18:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ رحب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بقداسية البابا فرنسيس في بلاد الرافدين مهد الحضارة الإنسانية.وقال الحلبوسي في تغريدة له على تويتر:" ‏مرحباً بقداسة البابا فرنسيس في بلاد الرافدين مهد الحضارة الإنسانية، مرحباً به في بغداد دار السلام وناصرية أبي الأنبياء ونجف سيد الأولياء وموصل الأصلاء وأربيل المحبة والإباء"./انتهى7

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