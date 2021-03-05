الشرطة يحصد ثلاث نقاط بهدف اثار اللغط في شباك زاخو

2021/03/05 | 18:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ خطف فريق الشرطة نقاط الفوز الثلاث من فريق زاخو بهدف اثار الجدل وتسبب بإيقاف المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة 22 من الدوري الممتاز.افتتح فريق الشرطة النتيجة مع منتصف الشوط الأول بأقدام المحترف البرازيلي رافائيل سيلفا لينتهي الشوط الأول بتقدم الشرطة بهذا الهدف، وفي الشوط الثاني نجح احمد محمد من معادلة النتيجة بمتابعته لكرة مرتدة من العارضة ليكملها في المرمى في الدقيقة 50 من المباراة، وشهد الهدف الثاني لغطا كبيرا واعتراض من قبل لاعبي زاخو كون الهدف جاء من ركلة حرة نفذها علي فائز في الدقيقة 78 واشترك اللاعب سعد عبد الأمير في الكرة دون أن يمسها وهو في حالة تسلل ما دفع الحكم زيد ثامر إلى إلغاء الهدف لكن الحكم المساعد أشار للحكم وتم احتسابه وسط اعتراض فريق زاخو الذي انسحب من المباراة لمدة سبع دقائق وعاد لاحقا وأكمل المباراة التي انتهت بفوز الشرطة بهدفين لهدف واحد.ورفع الشرطة رصيده من النقاط إلى 40 نقطة في المركز الثالث بينما تجمد رصيد زاخو عند النقطة 30 في المركز السابع./انتهى

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