2021/03/05 | 18:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير العمل يصادق على قرار صرف مكافأة 100 ألف دينار للعمال المتقاعدين لثلاث دفعات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الايام نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/05 | 18:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الايام نيوز.

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