2021/03/05 | 18:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير العمل يعلن زيادة لرواتب العمال المتقاعدين وصرف مكافأة » وكالة الأنباء العراقية

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اليوم, 18:32

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