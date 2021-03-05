العمل تقرر صرف مكافأة 100 الف دينار للعمال المتقاعدين لثلاث دفعات

وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الجمعة، صندوق ضمان وتقاعد العمال بصرف مكافأة قدرها 100 الف دينار للعمال المتقاعدين لكل دفعة
وقال الوزير في بيان صحفي، ان “مجلس ادارة صندوق ضمان وتقاعد العمال بجلسته المنعقدة يوم امس الخميس، قرر صرف مكافأة للعمال المتقاعدين بواقع 100 الف دينار لكل دفعة على ان لا تتجاوز ثلاث دفعات واعتبارا من الدفعة المقبلة لحين اقرار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الجديد”، مشيرا الى ان “الزيادة ستكون ٥٠ ألف دينار شهريا ولمدة ستة اشهر”.
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