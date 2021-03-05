كوسرت رسول: وضع الخلافات جانبا وتوفير حياة تليق بالمواطنين

2021/03/05 | 18:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه السيد كوسرت رسول علي رئيس المجلس السياسي الاعلى ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الجمعة برقية بمناسبة الذكرى الـ 30 على انتفاضة كوردستان.

وجاء في البرقية:

بروحية المقاومة والدفاع، وبروح خدمة جماهير شعب كوردستان وتحقيق الاهداف التي انتفض شعبنا من اجلها لاخراج اعتى نظام وحشي، اوجه التهنئة الى جماهير شعب كوردستان والبيشمركة الابطال وذوي شهداء الانتفاضة وشهداء كوردستان كافة.

واضاف: قبل 30 عاما وبمبادرة الاتحاد الوطني الكوردستاني وبمشاركة قوات البيشمركة، وبتنظيم خطة كوردستانية محكمة والجماهير الثائرة بدأت الانتفاضة من مدينة رابرين وامتدت الى كركوك.

واشار الى، انه اليوم وبعد مرور 30 عاما على الانتفاضة الجماهيرية، اصبحنا نملك المكاسب، وان حمايتها والحفاظ عليها مسؤولية تقع على عاتق الجميع، معربا عن اسفه، انه خلال الايام الراهنة تمر كوردستان باوضاع غير مستقرة وسط انتشار للصراعات الشخصية والحزبية التي اثرت سلبا على كوردستان.

وقال ايضا، ان الخدمات الاولية ليست على مستوى الضرورة، وان الشعارات التي ناضلنا من اجلها تواجه المخاطر، وانه من الواجب على حكومة اقليم كوردستان والاطراف والقوى السياسية، ان تضع الخلافات الشخصية والحزبية، جانبا من اجل كوردستان حر وديمقراطي، يتم فيه الحفاظ على حقوق الانسان وحماية سيادة القانون وتقديم الخدمات وتوفير الحياة المستحقة للمواطنين.

وتابع، اليوم ونحن نستذكر هذه الذكرى، من الضروري ان نتعامل بمسؤولية امام دماء الشهداء، مغتمنا الذكرى هذه لمطالبة جميع القوى السياسية لحل المشاكل عن طريق الحوار وان يكون همنا الاكبر هو المواطن".

كوسرت رسول علي

رئيس المجلس السياسي الاعلى

ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني

PUKmedia ترجمة

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