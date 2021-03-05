أداة ذكية للتعرّف على أكثر أعراض

2021/03/05 | 18:50 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد

نظرا للوباء المستمر، من الأفضل دائما البقاء على اطلاع دائم والتحقق من درجة الحرارة بانتظام، كونها من...

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