أسعار النفط ترتفع 3%.. و

2021/03/05 | 18:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليتجاوز خام "برنت" 69 دولاراً، مع تمديد "أوبك+" تخفيضات الإنتاج في أبريل/نيسان.

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