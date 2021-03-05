زاخو ينسحب من مباراة الشرطة بسبب هدف مشكوك

2021/03/05 | 18:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد قرر نادي زاخو الرياضي، الانسحاب من مباراته امام الشرطة في دوري الكرة الممتاز.ويتواجه الفريقان على ملعب الشعب الدولي ضمن لقاءات الاسبوع الثاني والعشرين من المسابقة.وفي الدقيقة الثمانين سجل الشرطة الهدف الثاني من ركلة حرة عن طريق علي فائز ليعترض لاعبو زاخو على حكم المباراة زيد ثامر.وطرد ثامر لاعبان من زاخو […]

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