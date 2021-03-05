اللجنة العليا: منع استخدام اللقاحات خارج المؤسسات الرسمية

2021/03/05 | 18:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الجمعة ، منع استيراد لقاحات فيروس كورونا من أي جهة دون موافقة وزارة الصحة.ونصت قرارات اللجنة التي تلقتها /المعلومة/ التأكيد على منع التجمعات ومتابعة الإجراءات الوقائية”.كما أكدت على وزارة التربية متابعة إغلاق المدارس الأهلية كافة.وقررت اللجنة العليا، أن يكون دوام الصيدليات الأهلية لغاية الساعة […]

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