2021/03/05 | 18:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 15 دقیقة

1360 مشاهدة

اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الجمعة، على توفر الظروف مناسبة لخفض سعر الدولار امام الدينار العراقي وتعديل سعر برميل النفط في مشروع الموزانة الاتحادية.

وقال عضو مجلس النواب مازن الفيلي في تصريح صحفي تابعه ان ار تي عربية، الجمعة، إن "الظروف مهيئة من أجل إعادة او تخفيض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي في مشروع الموازنة، لكن صعب تحقيق ذلك في ظل الانتهاء من صياغة المشروع ومناقشته ودراسته في اللجنة المالية النيابية بالتالي نحتاج إلى إعادة صياغة المشروع وهذا غير ممكن".

واضاف، ان "هناك توجها لرفع سعر برميل النفط في مشروع قانون الموازنة بالنظر لارتفاع الاسعار في الأسواق العالمية"، مشيرا الى ان "السعر الحالي ساهم في توفر إيرادات مالية كبيرة للدولة".

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة نيابية.. الظروف مهيئة لخفض سعر الدولار وتكشف عن عقبة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة نيابية.. الظروف مهيئة لخفض سعر الدولار وتكشف عن عقبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).