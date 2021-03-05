العمليات المشتركة: الأماكن التي سيتواجد فيها البابا فرنسيس مؤمنة بشكل كامل

2021/03/05 | 19:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الفريق الركن عبد الأمير الشمري، نائب قائد العمليات المشتركة في العراق، أن كل الأماكن التي سيتواجد فيها البابا فرنسيس مؤمنة بشكل كامل.

وقال الشمري في تصريح صحفي، إن زيارة البابا تاريخية ومهمة، لذا تم إعداد خطة أمنية لتأمين الأماكن التي سيزورها وفي محل إقامته أيضا.

وأضاف، أن طيران الجيش سيؤمن المناطق التي سيزورها البابا، وكذلك الكنائس التي سيقام فيها القداس، مشيرا إلى أن كل الإجراءات اتخذت لتوفير الحماية للبابا، من تأمين الطرق والاستطلاع الجوي، وكذلك إجراء ممارسات تدريبية.

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