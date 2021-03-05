صناديق الأسهم الأمريكية تفقد 3.3 مليار دولار في أسبوع

2021/03/05 | 19:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: سجلت صناديق الأسهم في الولايات المتحدة تدفقات خارجة بقيمة 3.3 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي.

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