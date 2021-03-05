ترامب وحاشيته يواجهون دعوة قضائية كبرى

2021/03/05 | 19:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تقدم النائب الديمقراطي في الكونغرس، إريك سوالويل، بدعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ونجله الأكبر وعددا من حلفائه، على خلفية دورهم المفترض في الفترة التي سبقت اقتحام مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير.الدعوى المكونة من 65 صفحة والمقدمة في محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن، الجمعة، تتهم ترامب، ونجله دونالد ترامب الابن، […]

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