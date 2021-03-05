إيطاليا تتجاوز مستوى 3 ملايين إصابة مسجلة بفيروس كورونا

2021/03/05 | 19:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تجاوزت إيطاليا، اليوم الجمعة، مستوى 3 ملايين إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" بعد رصد أكثر من 24 ألف حالة جديدة.

يتبع..

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