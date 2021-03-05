وزير العمل يصادق على صرف مكافأة بواقع 100 ألف دينار للعمال المتقاعدين لثلاث دفعات

2021/03/05 | 19:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ صادق وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، على صرف مكافأة بواقع 100 ألف دينار للعمال المتقاعدين لثلاث دفعات.وقال وزير العمل في تصريح صحفي:" ان مجلس إدارة صندوق الضمان يقر زيادة قدرها 50 ألف دينار شهرياً على رواتب العمال المتقاعدين"./انتهى7

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