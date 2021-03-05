"تجاوز الأسوأ".. ارتفاع أكبر من المتوقع للوظائف في أميركا

2021/03/05 | 19:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العمل الأميركية، الجمعة، أن عدد الوظائف المستحدثة في الولايات المتحدة سجل ارتفاعا كبيرا في فبراير، معظمها في الحانات والمطاعم، بسبب تخفيف القيود المفروضة لمكافحة وباء كوفيد-19، وقبل طفرة اقتصادية صغيرة متوقعة في الربيع.

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