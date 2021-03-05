نص كلمة البابا من كنيسة سيدة النجاة

2021/03/05 | 19:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ينشر “النور نيوز”، الجمعة، نصا كاملاً للكلمة التي ألقاها بابا الفاتيكان في كنيسة سيدة النجاة بمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد. أصحاب الغبطة أصحاب السيادة الأساقفة الكهنة والرهبان والراهبات الأعزاء الإخوة والأخوات الأعزاء أعانقكم جميعا بمودة أبوية.أشكر الله الذي سمح لنا بعنايته الإلهية أن نلتقي اليوم.وأشكر غبطة البطريرك مار اغناطيوس يوسف …

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