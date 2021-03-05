2021/03/05 | 19:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصاد استمرت أسعار النفط، الجمعة، بحصد المكاسب بعد قرار دول “أوبك+” الإبقاء على تخفيضات الإنتاج دون تغيير حتى نهاية أبريل المقبل. وبحلول الساعة 17:50 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 3.46% (2.21 دولار) إلى 66.04 دولار للبرميل. فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 3.61% (2.41 دولار) إلى 69.15 دولار للبرميل، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خام برنت يقفز نحو 69 دولاراً للبرميل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خام برنت يقفز نحو 69 دولاراً للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).