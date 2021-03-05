2021/03/05 | 19:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني بإطلاق صافرات الإنذار من قاعدة عسكرية في بغداد يوم الجمعة بالتزامن مع زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس.

وقال المصدر، إن صافرات الانذار انطلقت داخل القاعدة العسكرية في مطار بغداد كإجراء تجريبي.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن القاعدة العسكرية في مطار بغداد تضم جنودا أمريكيين وآخرين من التحالف وكانت عرضة لهجمات صاروخية متكررة يشنها في الغالب فصائل عراقية مقربة من إيران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق صافرات الإنذار بقاعدة عسكرية في بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق صافرات الإنذار بقاعدة عسكرية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).