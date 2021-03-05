كتلة نيابية تتحدث عن سبب توقف المشاريع الاستثمارية والتشغيلية في البلاد

2021/03/05 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – خاص

أكد رئيس كتلة بدر النيابية، حسن شاكر، اليوم الجمعة، 05 آذار، 2021، أن المشاريع الاستثمارية والتشغيلية في البلاد معطلة بسبب تأخر إقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021.

وقال شاكر في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "المفاوضات ما تزال مستمرة بين بغداد وأربيل من أجل التوصل إلى اتفاق معين بشأن حصة الكرد في مشروع القانون"، مبينا أن "جميع الحلول التي تطرح تلاقي رفض كرديا ولا توجد أية مبادرة من قبلهم لحلحلة القضية".

وأضاف أن "تأخر إقرار مشروع القانون أثر بشكل كبير على الحياة العامة، وكذلك عطل المشاريع الاستثمارية والتشغيلية ، خصوصا مع وجود مستحقات مالية لم تصرف مرتبطة بالموازنة".

وشدد على "ضرورة حسم الخلاف مع كردستان وعرض مشروع قانون الموازنة على التصويت في الأسبوع المقبل".

وكان رئيس كتلة بدر في مجلس النواب، حسن شاكر الكعبي، كشف الأحد (08 شباط 2021)، تقديم كتلته حلولاً للأزمة العالقة بين بغداد وأربيل حول حصة إقليم كردستان في مشروع قانون موازنة 2021، مؤكدًا أن "الكرد رفضوا تلك الحلول".

وقال شاكر في حديث لـ (بغداد اليوم): "قدمنا مجموعة حلول إلى الكرد من أجل حل مشكلتهم مع الحكومة المركزية، منها تصدير النفط عبر شركة سومو على اعتبار أن منظمة أوبك تعمل على تخفيض حصة العراق من التصدير في كل عملية يجري من خلالها تصدير النفط عبر الإقليم، أيضا طلبنا منهم الالتزام بتسليم 250 ألف برميل نفط لبغداد، لكنهم رفضوا".

وأضاف، أن "المقترح الآخر، طلبنا منهم تسليم كل حقول النفط في الإقليم إلى حكومة بغداد مقابل تسديد ديون الإقليم لشركات النفط أو لبعض الدول، لكنهم أيضا لم يوافقوا".

وبيّن، أن "المقترح الثالث طلبنا منهم تسليم مصافي النفط والاستكشافات النفطية الجديدة إلى بغداد لكنهم قالوا إن الدستور يقول إن المصافي تدار بطريقة مشتركة، بالتالي عطلت الموازنة حتى اليوم ما أثر بشكل بالغ على العراقيين جميعا".

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