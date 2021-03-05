المتحدث باسم الخارجية: انجاح زيارة البابا مهمة وطنية

2021/03/05 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال المتحدث باسم الخارجية، احمد الصحاف، ان العراق يتعامل مع زيارة البابا فرنسيس على انها ’’مهمة وطنية’’ يجب انجاحها.

وذكر الصحاف في مؤتمر صحافي، إن "الزيارة تدفع بإعادة حوار الاديان من جديد، العراقيون يستعدون لصفحة جديدة للنهوض بمرحلة البناء والاستقرار تليق بصبرهم والتضحيات التي قدموها".وأضاف أن "الاجراءات الامنية لم تقتصر على الارض انما شملت الجو، وفرق المراسم خلال جولة البابا ستبقى تنجز اعمالها حتى نهاية الزيارة".وتابع الصحاف، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح قدم هدية تذكارية للبابا عبارة عن لوحتين من البرونز مثلتا الالام التي مر بها المسيحيون عبر التاريخ".

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