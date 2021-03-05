2021/03/05 | 19:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اعلن مصدر امني في ديالى عن مقتل امرأة في هجوم مسلح على منزلها شمال شرق بعقوبة .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان امرأة توفيت متاثرة بحراحها اصيبت بها جراء هجوم استهدف منزلها باطراف ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى .واضاف ان الحادث جنائي بحسب التحقيقات الاولية وان إجراءات التحقيق والتحري مستمرة للوصول الى منفذي الهجوم./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل امرأة بهجوم مسلح على منزلها شمال شرق بعقوبة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل امرأة بهجوم مسلح على منزلها شمال شرق بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).