ادارة نادي نفط ميسان توافق على استقالة المدرب والمدرب المساعد

2021/03/05 | 19:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اعلنت الهيئة الادارية لنادي نفط ميسان الرياضي عن الموافقة على استقالة المدرب "رزاق فرحان" والمدرب المساعد "جبار هاشم".وقال اعلام النادي في بيان تمت الموافقة على استقالة المدرب "رزاق فرحان" والمدرب المساعد "جبار هاشم" مع تقديم الشكر الجزيل لهما لما قدماه من جهد كبير مع الفريق./انتهى

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