اللجنة العليا تلغي القرار الخاص بالدول الممنوع السفر إليها والوافدين منها

2021/03/05 | 19:49 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغت اللجنة العليا، الجمعة، القرار الخاص بالدول الممنوع السفر إليها والوافدين منها وذكرت في بيان ان “نص القرار على: جلب فحص ( PCR ) من مراكز ومختبرات رصينة خلال ( 72 ) ساعة قبل دخول الوافدين إلى العراق يثبت خلوهم من الإصابة بالفيروس”.وبينت انه “نص حجر الوافدين إلى العراق حجراً إجبارياً في أماكن عملهم أو تواجدهم لمدة ( 14 ) يوماً، ولا يسمح لهم بمخالطة الآخرين لحين التأكد من عدم ظهور أي أعراض مرض لديهم، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل”.

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