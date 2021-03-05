2021/03/05 | 19:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أكد المتحدث باسم اللجنة المنظمة لزيارة البابا أحمد الصحاف، اليوم الجمعة، أن البعد الأمني كان بأعلى المستويات.

وقال الصحاف في مؤتمر صحفي تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): نحن جادون في التنسيق العالي من أجل إظهار الزيارة في أبهى صورة"، مشيرا إلى أن "زيارة البابا تحمل دلالات عديدة منها استعادة العراق دوره التأريخي".

وأضاف أن "البعد الأمني كان عالي المستوى، والجهود المبذولة ستبقى على جاهزيتها إلى آخر لحظة".

وتابع أن "اللقاء بين السيد السيستاني والبابا سيقوي روابط التسامح بين الأديان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة المنظمة لزيارة البابا: البعد الأمني كان بأعلى المستويات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة المنظمة لزيارة البابا: البعد الأمني كان بأعلى المستويات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).