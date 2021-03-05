2021/03/05 | 19:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أهدى رئيس الجمهورية برهم صالح، الجمعة، البابا فرنسيس، جداريتين من تصميم "شيخ النحّاتين" محمد غني حكمت تحمل اسم "درب الآلام" للسيد المسيح.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر بيان للرئاسة تلقى "ناس"، نسخة منه (5 آذار 2021)، أن "الجداريتين جزء من مجموعة اعمال انجزها محمد غني حكمت بحجم اكبر على جدران كنيسة الصعود في بغداد مستمدة من النحت الاشوري، وموضوعها حول آلام السيد المسيح، والمعاناة التي عاشها العراقيون على مدى عقود".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس العراقي يقدم هديّة لبابا الفاتيكان (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس العراقي يقدم هديّة لبابا الفاتيكان (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).