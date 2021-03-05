صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 788 المسجلة اليوم بكورونا

2021/03/05 | 19:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الجمعة، عن تسجيل 788 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 270 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 788 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي– 270 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحيةقطاع الرصافة 36 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع بغداد جديدة 22 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع المدائن 37 حالة من خلال الرصد الوبائي .قطاع النهروان 47 حالة من خلال الرصد الوبائي .قطاع الاعظمية 23 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع الصدر 18 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع البلديات الاول 26 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع البلديات الثاني 19 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع الشعب 42 حالة من خلال الرصد الوبائي .– 518 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية113 حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / الكيارة / الزراعي / قطاع 1 / شركة رمضان / قطاعات 11 50 و 38 و 19 و 61 و6 و 7 / شركة الكهرباء / حي الامانة / الجوار / الاورفلي / الحبيبية /حي طارق / جميلة / 544 / 553 / 538 / 542 / 565 6 513 / 552 /547 / 555 / 519 / 520 / 521 / 546 / 550 / 556 / 519 4 حالات في منطقة الرياض محلة 9123 حالة في شارع فلسطين محلة / المستنصرية / 509 / 503 / 502 / ساحة بيروت / 510/ 50845 حالة في الشعب محلة/ سبع قصور / حي البساتين / 367 / البنوك / 733 /الزراعي / 333 / 323 / حي اور / 34120 حالة في النهروان / الزراعي / حي الوحدة / قرب المستشفى8 حالات في المدائن / جسر ديالى / الجعارة / التاميم / حي الوحدة .15 حالة في الحسينية محلة / نهر عودة / الجريخي / الراشدية / حي الزهور / 225/ 217 / 221 /20حالة في منطقة الاعظمية محلة 302/ 303/ الضباط / 312 / شارع 20 / 310 /17 حالة في منطقة الكرادة محلة/ مطعم زرزور / 907 / 930 / 909 / 901 / 911 / 9109 حالات في منطقة العبيدي محلة 762/ 756 / 754 .63 حالة في البلديات توزعت على المحلات التالية : 730 / 728 / 723 / 9 نيسان / الزراعي / شارع 13 / 715 .36 حالة في منطقة بغداد جديدة محلة 703 / 741 / 719 / السوق / 703 .19 حالة في منطقة الامين محلة 733 / 734 / الثانية / 751 / السوق .25 حالة في منطقة الزعفرانية محلة 952 / 920 / 958 / 96410 حالات في منطقة المشتل محلة 729 / 730 .8 حالات في منطقة الدورة محلة 840 / 808 .7 حالات في حي القاهرة محلة 316 / 317 .7 حالات في منطقة الغدير محلة 710 / 711 .3 حالات في كل من / زيونة / حي تونس محلة 331 / العطيفية محلة 401 / الكاظمية محلة 427 / الجادرية 903 / حي الجهاد 881 / الكفاءات 767 / الرشاد محلة 722 / حي الجامعة / الفضل محلو 131 /البياع محلة 873 / القادسية محلة 608 / الطالبية / الحرية / الوزيرية .وحالتين في كل من المناطق التالية : الشعلة / اليرموك / الديوانية / كرافانات حماد شهاب / الكوفة / الكمالية / المعامل / حي الجمعية / الرشيد / باب المعظم / السعدون / الاسكان / التاجي / حي الاعلام محلة 831 .واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 85986 توفي منهم 1454 للاسف فيما اكتسب الشفاء 78914 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 51618”ودعا الساعدي الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس”.

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