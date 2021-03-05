2021/03/05 | 19:52 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – باريس قدمت حكومة فرنسا ⁦ مساهمة إضافية قدرها 617،00 دولار أمريكي لأنشطة دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق ونشرت السفارة الفرنسية لدى بغداد تغريدة أكدت فيها الدعم الفرنسي المتواصل منذ ثلاث سنوات من اجل العودة الامنة والكريمة للنازحين لاسيما النازحين الايزيديين، وأعلنت عن “تدريب فريق عراقي واعي بمخاطر الألغام”.‏وعلقت …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تقدم 617 الف دولار إضافي لدائرة الأمم المتحدة في العراق لإزالة الألغام من سنجار) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا تقدم 617 الف دولار إضافي لدائرة الأمم المتحدة في العراق لإزالة الألغام من سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).