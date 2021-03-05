2021/03/05 | 19:52 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح برفقة السيدة الأولى سرباغ صالح الحبر الأعظم قداسة بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، اليوم الجمعة 5 آذار 2021 في قصر بغداد الرئاسي، حيث جرت مراسم استقبال رسمية، أعقبتها جلسة محادثات ثنائية بين السيد الرئيس وقداسته، تناولت العلاقات المشتركة بين العراق والفاتيكان، والتأكيد على أهمية الزيارة وما …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال استقبال رسمي لقداسة البابا.. رئيس الجمهورية: مسيحيو العراق وكل الشرق أهل هذه الأرض وملحها، وهجرتهم خسارة كبيرة) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال استقبال رسمي لقداسة البابا.. رئيس الجمهورية: مسيحيو العراق وكل الشرق أهل هذه الأرض وملحها، وهجرتهم خسارة كبيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).