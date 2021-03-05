عائد السندات الأمريكية لآجل 10أعوام يتجاوز 1.6% بعد تقرير الوظائف

2021/03/05 | 19:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليتجاوز 1.6 بالمائة، بعد تقرير الوظائف الشهري.

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