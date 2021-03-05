كمين يطيح بعنصر بارز في تنظيم داعش الارهابي بعملية استباقية غربي الانبار

2021/03/05 | 19:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

اعلن مصدر امني في حشد محافظة الانبار ،الجمعة ، عن اعتقال عنصر بارز في عناصر عصابات داعش الاجرامية بعملية امنية استباقية في المناطق الغربية .

وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” القوات الامنية نصبت كمين لعنصر بارز من عناصر عصابات داعش الاجرامية وتمكنت من اعتقاله بعملية امنية استباقية حال دخوله الى صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار، دون وقوع أي مقاومة تذكر “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” المعتقل يعد من اهم مقاتلي تنظيم داعش الاجرامي ابان سيطرتهم على مناطق مختلفة من مدن الانبار، مبينا ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال ورصد المطلوب حال تحركه من قضاء القائم باتجاه المنطقة المستهدفة ، موضحا ان” القوات الامنية نقلت المعتقل الصادرة بحقه اوامر قبض وفق المادة 4/ ارهاب وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معهم “.

يذكر ان مدن الانبار تشهد بين الحين والاخر حملات امنية غير مسبوقة لتعقب بقايا خلايا ارهابي داعش “.



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