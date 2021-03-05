2021/03/05 | 19:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية اليوم ، الجمعة،

النص الكامل للكلمة التي ألقاها البابا

فرنسيس في قصر بغداد الرئاسي، خلال

زيارته التاريخية الى العراق.

في ما يلي النص الكامل لكلمة البابا

فرنسيس:

"السيد فخامة ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النص الكامل لكلمة البابا فرنسيس في قصر بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النص الكامل لكلمة البابا فرنسيس في قصر بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).