البابا فرنسيس من كنيسة سيدة النجاة ببغداد يؤكد على ضرورة تقوية بعضنا البعض وقت المحن والصعوبات

2021/03/05 | 19:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل البابا فرنسيس إلى كنيسة سيدة

النجاة للسريان الكاثوليك وسط العاصمة

بغداد وكان في استقباله أساقفة وكهنة

وأشخاص مكرسين وخطباء ومدرسين وحشود

شعبية.

واقترب الحبر الأعظم من الحشود وبينها

أشخاص من ذوي ال

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