الكاظمي يستقبل البابا فرنسيس في مطار بغداد

2021/03/05 | 19:54 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، البابا فرنسيس في مطار بغداد الدولي.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، إن "الكاظمي استقبل البابا في بغداد في اول زيارة له الى العراق".

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