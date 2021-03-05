2021/03/05 | 20:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أهدى رئيس الجمهورية برهم صالح، الجمعة، البابا فرنسيس، جداريتين من تصميم “شيخ النحّاتين” محمد غني حكمت تحمل اسم “درب الآلام” للسيد المسيح.وذكر بيان للرئاسة، أن “الجداريتين جزء من مجموعة اعمال انجزها محمد غني حكمت بحجم اكبر على جدران كنيسة الصعود في بغداد مستمدة من النحت الاشوري، وموضوعها حول آلام السيد المسيح، والمعاناة التي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس العراقي يقدم هدّية لبابا الفاتيكان (صور)) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس العراقي يقدم هدّية لبابا الفاتيكان (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).