حالة الطقس: أجواء ربيعية خلال النهار في المدن العراقية واختفاء فرص الأمطار

2021/03/05 | 20:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تشير التوقعات الجوية، الجمعة، الى أن طقس العراق سيكون صحواً مستقراً، مع اختفاء فرص هطول الامطار في عموم البلاد، ورياح متغيرة الاتجاهات.وقال الراصد الجوي نائل العلي في تدوينة، أن “الأجواء مستقرة دافئة نهارا وباردة ليلا ولاتوجد امطار خلال يوم غد السبت والأحد في عموم البلاد”، مشيرا الى أن “درجات الحرارة العظمى خلال نهار […]

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