ال هنا والطين - عباس علي العلي

2021/03/05 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي أنا هنا حيث قدمي تكونقالها ومضى دون أن يرفع قدمهمن هنافما زالت أصابعها تمسك بالأرضمن يجرؤ على أن يجبر الأرض أن تتحررمن وهم سكنهاوسكنتهفالــ هنا تعني الحياةوالموتى غادروا مسرعينوتيبس الطين فيهمالماء أقنوم الحياةوسر الــ هنا في الماءسر مكين....*****هو الذي أناوإن أختلف الزمانيسرقنا القدر كحلم طائر وديعبغصن صعير وحبة قمح ......





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