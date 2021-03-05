2021/03/05 | 20:16 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي يطالب بطاقم تحكيمي اجنبي لقيادة مباراة فريقه امام الشرطة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/05 | 20:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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