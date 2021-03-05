الصحة العالمية تحدد موعد الكشف عن ’أصل ونشأة’ فيروس كورونا

2021/03/05 | 20:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أنّ فريق الخبراء الذي تم إرساله إلى “ووهان” في الصين في يناير للتحقيق في منشأ وباء كوفيد-19 سيصدِر تقريره في الأسبوع الذي يبدأ في 15 آذار/مارس الحالي. وذكر غبريسوس في تصريحات أمام مندوبي الدول الأعضاء، إنّ “الفريق يعمل على التقرير النهائي وعلى ملخص سيصدران في …

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