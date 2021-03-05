بالصور...رئيس مجلس النواب العراقي يستقبل بابا الفاتيكان

2021/03/05 | 20:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، الذي وصل إلى العراق في زيارة تاريخية تستغرق ثلاثة ايام....

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