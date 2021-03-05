بالصور.. الرئيس صالح يهدي عملين نادرين للبابا فرنسيس بإمضاء حكمت

2021/03/05 | 20:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أهدى رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الجمعة، البابا فرنسيس الذي يزور العراق، جداريتين من تصميم النحات العراقي الرائد، محمد غني حكمت.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية، أن صالح أهدى البابا فرنسيس جداريتين من تصميم شيخ النحاتين الرائد، محمد غني حكمت، تحمل اسم "درب الآلام" للسيد المسيح.وأوضح المكتب، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن الجداريتين جزء من مجموعة اعمال انجزها محمد غني حكمت بحجم اكبر على جدران كنيسة الصعود في بغداد مستمدة من النحت الاشوري، وموضوعها حول آلام السيد المسيح.

ويتفاعل الآلاف من العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مع زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس إلى البلاد، وفيما وصل البابا وباشر بجدول الزيارة في العاصمة بغداد، تصدر وسم (أهلاً وسهلاً البابا فرنسيس) موقع تويتر ترحيبا بالزيارة.وعبر الآلاف عن فرحهم بأهمية زيارة البابا إلى العراق والتي تؤكد على تاريخ البلاد العريق وروح التعايش المتأصله في المجتمع الذي يحتضن العشرات من الاديان والمذاهب.

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