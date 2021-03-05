2021/03/05 | 20:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / عقدت الهيئة الادارية لنادي نفط ميسان الرياضي ،اليوم الجمعة ، اجتماعاً حول وضع الفريق الكروي ، واتخذت عدة قرارات خلاله.وقال اعلام النادي في بيان انه تمت الموافقة على استقالة المدرب "رزاق فرحان" والمدرب المساعد "جبار هاشم" مع تقديم الشكر الجزيل لما قدموه من جهد كبير مع الفريق.واضاف ان الهيئة قررت خصم 20% من قيمة عقود اللاعبين من الدفعة الاخيرة.وتابع تم خلال الاجتماع تسمية الكابتن "عدي اسماعيل" مدرباً جديداً للفريق لقيادته في الفترة المقبلة ، بالاضافة الى تجديد الثقة بالكادر التدريبي المساعد وهم كل من (الكابتن مزهر رحيم و الكابتن سلمان عبد الحسن والكابتن احمد عبد الرضا عصملي مدربا للحراس)واشار الى تشكيل لجنة فنية مختصة تمتلك الخبرة الكبيرة للاشراف على الفريق و التعاون مع الملاك التدريبي للارتقاء بواقع فرق النادي.واضاف ان اللجنة تتألف من ( عباس عبد عيسى رئيساً ٫ وعضوية كل من حامد كريم ، الدكتور مثنى ليث حاتم ، الدكتور عباس سعدون كاطع ، الدكتور ضياء سالم حافظ والكابتن صالح سلطان )./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادارة نفط ميسان تعقد اجتماعاً وتتخذ عدة قرارات حول وضع الفريق الكروي/ موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادارة نفط ميسان تعقد اجتماعاً وتتخذ عدة قرارات حول وضع الفريق الكروي/ موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).