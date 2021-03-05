الاوقاف النيابية تطالب مجلس الوزراء ووزارة الخارجية بتشجيع وتسهيل عودة المسيحيين للعراق

2021/03/05 | 20:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ رحبت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية النيابية، بزيارة البابا التاريخية التي ستسهم في دعم السلام والوحدة في العراق والمنطقة ويؤكد ان اللجنة ستعمل على تشريع جميع القوانين لحماية حقوق جميع الاديان والمكونات.وقال رئيس اللجنة النائب حسين اليساري في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه، اليوم الجمعة، نرحب بزيارة البابا التاريخية للعراق التي وصفها بانها ايجابية ومهمة جدا وفي توقيت حساس، مؤكدا ان الزيارة ستسهم في دعم السلام والوحدة في العراق والمنطقة.ونبه اليساري الى ان هذه الزيارة تدل على اهمية العراق دوليا واقليميا نظرا لما يمتلكه من مقومات عظيمة تاريخية وجغرافية واقتصادية.كما اشاد باصرار قداسة البابا على زيارة العراق ولقاء المرجع الديني السيد علي السيستاني في النجف ورغبة البابا في صلاة موحدة تضم جميع الاديان والمكونات العراقية تحت راية ابو الانبياء والمرسلين النبي إبراهيم عليه السلام.واوضح اليساري انه سيعمل مع بقية اعضاء لجنة الاوقاف والشؤون الدينية على تشريع جميع القوانين التي من شأنها حماية حقوق جميع اتباع الأديان والمكونات وضمان المساواة في التعامل معهم دون تمييز او تهميش.ودعا اليساري الرئاسات الثلاث والقيادات السياسية الى استثمار هذه الزيارة لتحقيق المزيد من الدعم الدولي لمواجهة الازمات التي تواجهها البلاد والعبور بها نحو شاطئ الأمان والاستقرار والتقدم.كما دعا المسيحيين في دول المهجر للعودة لبلدهم العراق باعتبارهم مكونا اصيلا ومهما، مطالبا مجلس الوزراء ووزارة الخارجية بالعمل على تشجيعهم وتسهيل إجراءات عودتهم./انتهى7

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