2021/03/05 | 20:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]حذر مدير عام دائرة صحة محافظة الانبار خضير خلف شلال ، الجمعة، من التداعيات الخطيرة الناجمة عن عزوف المواطنين عن التلقيح ضد فيروس كورونا .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الانبار تحذر من التداعيات الخطيرة لعزوف المواطنين عن التلقيح ضد فيروس كورونا ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الانبار تحذر من التداعيات الخطيرة لعزوف المواطنين عن التلقيح ضد فيروس كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).